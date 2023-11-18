  • BIST 7853.36
  • Altın 1824.343
  • Dolar 28.6597
  • Euro 31.2407
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan Almanya’ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail’e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık

Las Vegas'ta pole pozisyonu Leclerc'in

» »
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Las Vegas'ta pole pozisyonu Leclerc'in

ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Leclerc, 1:32.726'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün takım arkadaşı Carlos Sainz, 1:32.770'lik süresiyle ikincilik, pilotlar klasmanında dünya şampiyonluğunu önceden garantileyen Red Bull sürücüsü Max Verstappen 1:33.104'le üçüncülük, Mercedes pilotu Büyük Britanyalı George Russell 1:33.112'yle dördüncülük elde etti.

Antrenman seansının ardından aracında değiştirdiği güç ünitesi sebebiyle 10 sıra geriden başlama cezası alan İspanyol Sainz, yarışa 12. sıradan başlayacak. Bu nedenle yarışın başlangıç noktasında, Verstappen ikinci; Russell üçüncü sırada yer alacak.

Las Vegas Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 09.00'da yapılacak.

Organizasyonda, Verstappen'in 17, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 22. Üniversite Spor Oyunları Başlıyor26 Ekim 2023 Perşembe 17:29
  • Özcanhan’ın Adı Ölümsüzleşti25 Ekim 2023 Çarşamba 13:07
  • Harmancı: “Bize hep gururu yaşatan Şampiyonların adlarını yaşatmaya söz verdik”19 Ekim 2023 Perşembe 09:02
  • Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı18 Ekim 2023 Çarşamba 15:49
  • KEMPO milli takımı başarılı derecelerle döndü17 Ekim 2023 Salı 17:05
  • Batminton'da Meyra-Laren-Erk-İlhan-Kuzey-Mehmet Türkiye’de Ana Tabloda15 Ekim 2023 Pazar 12:58
  • The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Keyifli Karşılaşmalar ile Sürüyor11 Ekim 2023 Çarşamba 12:28
  • Merit Tavla Turnuvası’nın dünyanın en büyük turnuvası09 Ekim 2023 Pazartesi 14:49
  • Dunlop Yıldız Erkekler Ligi yapıldı09 Ekim 2023 Pazartesi 09:35
  • Sun Valley Cup-4 Tamamlandı03 Ekim 2023 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti