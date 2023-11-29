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LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ortak workshop çalışmasında buluştu

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Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliğinde düzenlenen mutfak atölyesine katıldılar.
LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ortak workshop çalışmasında buluştu

Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliğinde düzenlenen mutfak atölyesine katıldılar.

Lefke Avrupa Üniversitesi Uzman Şef Öğretim Görevlisi Selcan Oyal ve bölüm öğrencileri tarafından düzenlenen atölye çalışmasında Güzelyurt Meslek Lisesi Öğretmeni Efsun Kanarya önderliğinde 11. Sınıf öğrencileri, başlangıç olarak Ilık Mevsim Sebzeleri Salatası & Avokadolu Keçi Peynirli Mousse, ana yemek olarak Antep Fıstığı Kaplamalı Tavuk Rosto, Patates Mousse ,Karamelize sebzeler, Aromatik Jus sos, tatlı olarak Limonlu Soğuk Cheesecake & Yaban Mersini Sosunu birebir uygulama ve tadımını yapma imkanına sahip oldular.

Çalışma süreci içerisinde öğretmen ve öğrenciler sohbet imkanı ve bilgi alışverişi yapma fırsatı buldular. Atölye çalışmasının sonunda Öğretim Görevlisi Selcan Oyal yaptığı açıklamada, eğitime ve özellikle uygulamalı eğitime çok önem verdiklerini, öğrencilere bilgi ve beceri kazanmaları yönünde her türlü desteği verebileceklerini belirtti.  Meslek lisesi mezunu olmanın gururunu her zaman taşıdığını, kendini çok şanslı hissettiğini söyledi. Bu sektörde öğrencilerin çok iyi yerlere gelebileceklerini, bunun içinde tek yapmaları gerekenin mesleğini sevmek ve sabırlı olmak olduğunu söyledi.

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