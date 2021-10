LAÜ Mimarlık Fakültesi Akademisyeni Mısırlısoy, Kıbrıs'taki tüm belediye pazarlarını bütüncül bir yaklaşımla inceledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un hazırladığı “Rethinking Municipal Markets (Bandabuliya) within the context of sustainability: Case of Cyprus” başlıklı makalesi “Civil Engineering and Architecture” dergisinde yayınlandı.

Yayın ile ilgili bilgi veren Mısırlısoy, belediye pazarılarının (bandabuliya) toplumun yaşam biçimini, kültürel kimliğini ve sosyo-kültürel değerlerini temsil ettiğini ve kültürel miras yapıları olarak kabul edildiklerini vurguladı. Çalışmada kültürel değerlerin devamlılığını sağlamak için bu yapıların korunması ve yeniden kullanılması gerektiğine değinildi.

“Belediye pazarları, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinde önemli bir rol oynadığından bulunduğu toplumun somut ve somut olmayan kültür mirası olarak kabul edilmektedir” diyen Mısırlısoy, bu sebeple bu kültürel miras yapılarının korunmaları ve gelecek nesiller için sürekliliğinin sağlanması ve belediye pazarlarının sürdürülebilir kullanımı için özgünlüklerini koruyarak günümüz toplumunun ihtiyaçlarına cevap vermeleri gerekliliğine dikkat çekti.

Belediye pazarları toplumun önemli kültürel miras yapılarıdır

Çalışma kapsamında, Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta bulunan tüm belediye pazarları bütüncül bir yaklaşımla incelenmiş, bu kültürel miras yapılarının bugünkü durumu, hangi işlevlerle ve ne tür yaklaşımlarla yeniden kullanıldığının saptandığını ifade eden Mısırlısoy, çalışmanın Kıbrıs'taki belediye pazarlarının günümüzdeki durumunun saptanması ve sürdürülebilir yeniden kullanım stratejileri önerilmesini amaçlamakta olduğunu belirtti. Araştırmada ayrıca, Kıbrıs kültürünün bir parçası olarak belediye pazarlarının önemine de vurgu yapmanın amaçlandığını dile getiren Mısırlısoy araştırma sonuçları ile ilgili şu ifadelere yer verdi: Belediye pazarlarının toplumun önemli kültürel miras yapıları olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, incelenen yapılar yeniden işlevlendirilirken daha çok ekonomik faaliyetler için kullanıldığı, önemli sosyal ve kültürel değerlerin göz ardı edildiği saptanmıştır. Bu kültürel miras yapıları, somut ve somut olmayan miras değerleri, toplumun günümüzdeki ihtiyaçları, gelenekleri ve inançları göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşımla korunması ve yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir.

Mısırlısoy sözlerine son verirken şunlara değindi: Bu kültürel miras yapıları aynı zamanda kentin önemli turistik çekim noktası olma ve ekonomiye katkı sağlama potansiyeline sahiptirler. Yeni önerilecek işlevlerin hem yerli halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de yerel kültürü deneyimlemek isteyen ziyaretçilere hitap edecek aktiviteler barındırması gerekmektedir. Dünya’da bu yaklaşımla tasarlanan ve aktif olarak kullanılan birçok örnek olmakla birlikte, ülkemizde henüz bu konu ile ilgili yeterli çalışma ve başarılı uygulamaların bulunmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda, belediye pazarlarının sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeniden kullanım önerileri geliştirilmiştir.