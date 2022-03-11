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Lavrov’un üvey kızının İngiltere’de lüks yaşamı ortaya çıktı

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un üvey kızı olarak bilinen 26 yaşındaki Polina Kovaleva’nın lüks yaşantısı ifşa oldu…
Lavrov’un üvey kızının İngiltere’de lüks yaşamı ortaya çıktı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un üvey kızı olarak bilinen 26 yaşındaki Polina Kovaleva’nın lüks yaşantısı ifşa oldu… Lavrov’un 2000’lerden beri birlikte olduğu ama hiç evlenmediği Svetlana Polyakova’nın kızının verilerini ve lüks yaşantısını Rus muhalif Alexei Navalny’nin oluşturduğu yolsuzlukla mücadele grubu FBK ifşa etti.

İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan haberde 26 yaşındaki Kovaleva’nın Londra’nın lüks muhitlerinden Kensington’da yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki bir dairede yaşadığı ve lüks içinde olduğu belirtildi.

Kovaleva’ya da yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen aktivistler genç kadının Lavrov’un bütün uluslararası seyahatlerine katıldığını ve en az 60 kez resmi uçakla seyahat ettiğini duyurdu.

21 YAŞINDA 5 MİLYON DOLARLIK EV ALDI

Kovaleva’nın Bristol’da özel bir lisede eğitim gördükten sonra Loughborough Üniversitesi’nde ekonomi ve siyaset bilimi eğitimi aldığı kaydedilirken, daha sonra Imperial College London da ekonomi üzerine yüksek lisans yaptığı da açıklandı. Rus enerji şirketi Gazprom’da ve daha sonra maden şirketi Glencore’da çalışan Kovaleva’nın Londra’daki lüks daireyi almadan önce Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’ne ait evinde kaldığı da ortaya çıktı.

Kovaleva’nın yaklaşık 5 milyon dolarlık evi 2016’da henüz 21 yaşındayken aldığı belirtilirken evin bulunduğu binada yüzme havuzu, spor salonu, sinema, spa gibi hizmetler de bulunuyor.

Kovaleva’ya yaptırım uygulanması gerektiğini açıklayan FBK, “Polina’nın biyolojik babası çok zengin değil. Eşi de oligark değil. Fakat 21 yaşında Londra’nın göbeğinde bu kadar pahalı bir ev almayı nasıl başardı” yorumunu yaptı. FBK yetkilisi Pevchikh, “Onun tek para kaynağı Lavrov’un gayrıresmi eşi olan işsiz annesi. Bu, açıklanamayan servetin en güzel örneği. Onun varlıklarına el konulabilir” ifadesini kullandı.

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