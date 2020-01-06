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LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yeni yıl konseri çarşamba akşamı lefkoşa AKM’de

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu, Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Yeni Yıl Konseri veriyor.
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yeni yıl konseri çarşamba akşamı lefkoşa AKM’de

Saat 19.30’da başlayacak konserde koro, şefler Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yönetiminde sahne alacak.

LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nun Yeni Yıl Konseri’nde Ercüment Şeker de piyanosuyla koroya eşlik edecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konser öncesi LBO Sorumlusu Direnç Sarıca, koro şeflerinden Hare Yakula ve koro üyesi çocukları kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, görüşmede koro şefi Hare Yakula tarafından Başkan Harmancı’ya konser programı ve koro çalışmaları hakkında bilgi verilirken, koro üyesi çocuklar da Başkan Harmancı’ya bir çerçeveli fotoğraf hediye etti.

HARMANCI: “KORO İLE GURUR DUYUYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yıllardır çok iyi çalışmalara imza atan LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nu bir kez daha kutlayarak koroya emek veren eğitmenler Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer’e teşekkür etti.

Koronun çocuklar ve gençler için çok önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Harmancı, yurtiçi ve yurt dışında verdikleri konserler sayesinde hem katılımcı çocuk ve gençlerin sosyalleşerek özgüven kazandıklarını, hem de arkadaşlık duygusunu geliştirdiklerini kaydetti.

Korodaki çocuk ve genç sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken ve koro ile gurur duyduğunu belirten Harmancı, gelişen ve büyüyen bir koronun hem ülke gençliği hem de Lefkoşa için büyük bir kazanım olduğunu da sözlerine ekledi.

LBO Sorumlusu Direnç Sarıca da, çok keyifli bir konser programı hazırladıklarını ifade ederek, tüm yurttaşları Çarşamba günkü konsere katılmaya davet etti.

LBO Sorumlusu Sarıca, “Konsere gelerek çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım” dedi.

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