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LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 2023-2024 dönemi kayıtları devam ediyor.
LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 2023-2024 dönemi kayıtları devam ediyor.

Her yıl verdiği başarılı konserler ile halk müziği severlerin büyük beğenisini kazanan LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleşmektedir.

Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yapacağı yeni dönem çalışmaları Pazartesi günleri saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Yeni dönem çalışmalarının ilki 25 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Koro çalışmalarında yer almak isteyen kişiler, koro hakkında bilgi ve kayıt için 0533 844 0479 numaralı telefon ile www.lefkosabelediyeorkestrasi.net linkinden Lefkoşa Belediye Orkestrası’na ulaşabilir.

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