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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden Okullara Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağış

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, bazı okullara ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na hijyen malzemesi, tablet ve kırtasiye dağıttı.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden Okullara Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağış

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü 2020-2021 Dönem Başkanı Rezan Şekerzade’nin açıklamasına göre, pandemi sürecindeki zor günlerde eğitim kurumlarının faaliyetlerini sürdürmesi ve Dünya Okuma Günü’ne katkı amacıyla bağışta bulunuldu.

Kulüp, Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’na  600 adet maske, 20 litre dezenfekte ilacı ve 3 ateş ölçer ve hikaye kitapları; Bayraktar Ortaokulu’na 3 adet tablet bilgisayar; Çocuk Esirgeme Kurumu’na ise hikaye kitapları, Lego seti ve kalem boya setleri bağışladı.

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