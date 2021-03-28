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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu İlk Çevrimiçi Prömiyerini Sundu

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu yıl aynı günlerde sıfırdan inşa ettiği yeni oyunu “Kapalı” ile tam kadro sahneye çıkarak ülkede ilk kez çevrimiçi prömiyerde seyirciyle buluştu.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu İlk Çevrimiçi Prömiyerini Sundu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam bir yıl önce, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü eşiğinde perdelerini kapatmak zorunda kalan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu yıl aynı günlerde sıfırdan inşa ettiği yeni oyunu “Kapalı” ile tam kadro sahneye çıkarak ülkede ilk kez çevrimiçi prömiyerde seyirciyle buluştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçen Cuma akşamı sunulan yazar, yönetmen ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel’in kaleme aldığı ve Kapalı Maraş/Varoşa konusunu irdeleyen “Kapalı” oyunu bir yıl aradan sonra tiyatronun kendi salonundan canlı yayınla sunuldu.

Ummanel, bu oyununda da önceki oyunlarında olduğu gibi, Kıbrıs’ın önemli bir politik/insani gerçeğini evrensel bir tavırla alıyor. Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın, Varoşa’nın hikâyelerini kovalayan oyun, savaş, göç ve yerinden edilmenin insanın varoluşu üzerindeki etkilerini ele alınıyor. 

Oyunda rol alan Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani tek kişilik bölümlerindeki oyunculuklarıyla beğeniyle izlendi.

Osman Ateş oyun müziğini bestelerken, Özlem Deniz Yetkili bir dekor-kostüm tasarımını, Fırat Eseri ışık tasarımını Barış Argus afiş tasarımını gerçekleştirdi. Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı. Projede Ülgen Çakır mali işler, Ceren Kanatlı ile Harper Sözer halkla ilişkiler, Erhan Kurt gişe sorumlusu olarak yer aldı.

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