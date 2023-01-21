Lefkoşa Gençlik Ormanı’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi

Yeşil Barış Hareketi, 300 bin Ağaç Lefkoşa ve CYENS ile yürüttüğü CO-FOR-IT (Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Ağaçlandırma İş Birliği Projesi) kapsamında Lefkoşa Gençlik Ormanı’nda fidan dikim operasyonu çalıştırıldı.

Fidan dikimi performansında çok sayıda vatandaş katıldı..

Etkinlikte Orman Dairesi’nden bir yetkili, bilgi vererek, fidanların nasıl dikileceğini anlattı.

2008 yılında ciddi bir kuraklık yaşandığını söyleyen yetkili, 2008’deki yağışların dibe vurduğu sezonda son derece ciddi olduğunu belirtti.

Dikim yapılan yerdeki ağaçların 1990’lı yılların sonunda ilk yapılan dikimdeki ağaçların olduğu, okliptüslerin ise bölümleri kuruyanların yerine dikildiği kaydedildi.

Servi ve çamlarda sıkıntı olduğu, çamların zaman içinde çam kese böceğinden de zarar öğüten yetkili, bu dikimde kızıl çam kullanımının uygun bulduklarını belirtti.