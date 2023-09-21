Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza: Araç su kanalına düştü, 4 kişi yarandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saat 01.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne ana yolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Baver Sertkaya (E-19) yönetimindeki EU 770 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta kısmındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra, savrularak yolun solundaki çelik bariyerlere de çarpmış ve 2 metre derinliğindeki su kanalı içerisine düşüp sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve yolcular Mehmet Ölmez, Hamit Aydın ve Emin Aslan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.