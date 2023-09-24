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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda trafik kazası, 3 yaralı

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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda trafik kazası
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda trafik kazası, 3 yaralı

24.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 25’inci kilometreleri üzerinde Serhatköy-İkidere mevkiinde, Mehmet AKTAŞ (E-50) yönetimindeki               JU 049 plakalı çift kabin araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve  akasya ağacına çarptıktan sonra savrularak, sağ yan kısmı üzerine devrilip yol içerisinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Zeliha AKTAŞ (K-42) ve Zeynep AKTAŞ (K-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Mehmet AKTAŞ ve Zeliha AKTAŞ sol ayak kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde, Zeynep AKTAŞ ise Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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