Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne Destek…

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, LTB Kadın Sığınma Evi’nin bazı mutfak gereçlerini temin etti.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeniden düzenlenen Kadın Sığınma Evi’nin birtakım ihtiyaçlarının karşılanması için sivil toplum örgütlerinden katkı talebinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çağrısı üzerine bağışta bulunulduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, üyelerinin sponsorluğunda temin edilen 12 kişilik tabak, çatal ve bıçak seti Sığınma Evi yetkililerine teslim edildi.
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