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Lefkoşa Türk Belediyesi “Çorabını Gey da Gel” etkinliği düzenledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle  “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği düzenledi.
Lefkoşa Türk Belediyesi “Çorabını Gey da Gel” etkinliği düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle  “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği düzenledi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kromozom farkının ayırt edici değil, renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğunun vurgulandığı yürüyüş Dereboyu trafik ışıklarında başlayarak eski Pronto çemberinde tamamlandı.

Yürüyüşte rengarenk çoraplar, balonlar ve şemsiyelerin yanı sıra, orkestra ve LTB Gezi Treni Lefkoşa’nın en işlek caddesini coşku, mutluluk ve gülen yüzlerle dolu bir karnaval havasına dönüştürdü.

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PERFORMANSLAR…

Dj Burak, LTB Ritm’orkestra Ritim Performansı, Algım Özel Eğitim Dans Grubu, KKTC Jimnastik Federasyonu ve Algım Özel Eğitim iş birliğinde dans ve cimnastik gösterisi sunulan gecede sponsorlar Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Mr. Brown ve Poy Organizasyon’a teşekkür belgesi takdim edildi.

BAŞKAN HARMANCI: “SEVGİ İLE BÜYÜYORUZ, LEFKOŞA’DA SEVGİYİ BÜYÜTÜYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada,  Lefkoşa’da her geçen gün sevgi ile büyüdüklerini, Lefkoşa’da sevgiyi büyüttüklerini vurguladı.

Harmancı, “Lefkoşa sokakta olmayı özlemişti. Bugün farkımızın zenginlik olarak yansıdığını ve bu zenginliğimizin ne olduğunu anladığımız gün. Ne yazık ki dünyamızda kibir, ego, hırs ve kötülükler var fakat bu +1 fark ne ego yapıyor, ne kavga ediyor, en güzelini yapıyor ve sevgi ile büyüyor. Ne mutlu ki hepimiz Lefkoşa’da her geçen gün sevgi ile büyüyoruz, sevgiyi büyütüyoruz ve +1 farkın bizleri ayrıştırdığını değil birleştirdiğini bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

“İYİ Kİ LEFKOŞA’DA SEVGİYİ BÜYÜTÜYORUZ”

Lefkoşa’nın sadece farkında olmakla kalmadığını, bunun ülke geneline yayılması için de sorumluluk aldığını ve harekete geçtiğini de belirten Harmancı, “Bugün Lefkoşa’nın Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi var, onu da her gün büyütüyoruz, onu da sevgiyle ve sizlerin sayesinde büyütüyoruz. Çocuk Merkezi’miz var onu da yine sevgi ve sizin sayenizde büyütüyoruz, Engelsiz Atletizm Takımı’mız var onu da Atletizm Federasyonu ve yine sizlerin desteğiyle büyütüyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Lefkoşa’da sevgiyi büyütüyoruz” dedi.

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