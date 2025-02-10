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LEFKOŞA’DA 79 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Ayten Duygulu’nun ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek!
LEFKOŞA’DA 79 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Lefkoşa’da yaşayan 79 yaşındaki Ayten Duygulu, 9 Şubat 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında ikamet ettiği evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek olup, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

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