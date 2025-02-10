LEFKOŞA’DA 79 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Lefkoşa’da yaşayan 79 yaşındaki Ayten Duygulu, 9 Şubat 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında ikamet ettiği evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek olup, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Lefkoşa’da yaşayan 79 yaşındaki Ayten Duygulu, 9 Şubat 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında ikamet ettiği evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek olup, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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