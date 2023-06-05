Lefkoşa'da kaza... Alkollü sürücü arkadan çarptı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
04.06.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, Önder ERALTAYLI (E-38) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ML 972 plakalı çift kabin araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle duran İmran Onur ORUÇ (E-23) yönetimindeki KK 365 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. ML 972 plakalı araç sürücüsü Önder ERALTAYLI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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