  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Lefkoşa'da saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı

» »
Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla Lefkoşa Fuar Alanı’nda saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı. 
Lefkoşa'da saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı

Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla Lefkoşa Fuar Alanı’nda saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı. 

Ücretsiz test yapımı Lefkoşa’da saat 16.00’ya kadar devam edecek.

Lefkoşa’da test yaptırmaya giden vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyması için sağlık çalışanlarının sürekli uyarı yaptığı gözlemlendi.

Test yaptırmak için alana sürekli fakat seyrek sayıda vatandaş geliyor.

pcr-testleri-lefkosa_3_so.jpgpcr-testleri-lefkosa_1_so.jpgpcr-testleri-lefkosa_2_so.jpgpcr-testleri-lefkosa_4_so.jpg

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne'de ücretsiz PCR testleri yapıldığını duyurmuştu.  
 
Lefkoşa’nın yanı sıra Girne Turizm Limanı'nda da saat 16.00’ya kadar ücretsiz PCR testi yapılmaya devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi'nden aşı açıklaması30 Ocak 2021 Cumartesi 22:00
  • Kovid-19'un Kökenlerini Araştıracak DSÖ Ekibi, Vuhan'daki Çalışmalarına Başladı30 Ocak 2021 Cumartesi 21:30
  • Fransa, AB Dışındaki Ülkelerden Giriş Çıkışları 31 Ocak'tan İtibaren Askıya Alacak30 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
  • İşte pandeminin en başarısız ülkesi30 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
  • Dünya Genelinde İyileşenlerin Sayısı 74 Milyonu Geçti30 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
  • AB, Astrazeneca'nın Kovid-19 Aşısına Onay Verdi30 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
  • Bilim insanlarından Nipah virüsü uyarısı: Her an patlayabilir30 Ocak 2021 Cumartesi 19:00
  • 60 yaşındaki erkek hasta yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda hasta sayısı 10 oldu30 Ocak 2021 Cumartesi 15:53
  • Fransa'da Mutasyona Uğramış Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı Günlük 2 Bine Çıktı29 Ocak 2021 Cuma 13:52
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 102 Milyonu Geçti29 Ocak 2021 Cuma 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti