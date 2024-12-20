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Lefkoşa’da yarın bisiklet sürüşü olacak, bazı yollarda güvenlik önlemi alınacak

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Lefkoşa’da yarın bisiklet sürüşü yapılacağından bazı yollarda güvenlik önlemi alınacak.
Lefkoşa’da yarın bisiklet sürüşü olacak, bazı yollarda güvenlik önlemi alınacak

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası” kapsamında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Bisiklet Severler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek sürüş, yarın saat 8.30’da Lefkoşa’da Girne Kapısı (Şehitler Anıtı) önünde başlayacak.

Polis eskortunun eşlik edeceği sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzlenecek ve güvenlik önlemi alınacak güzergahlarla ilgili polisin yaptığı açıklama şöyle:

“08.30-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek olan bisiklet sürüşü, Lefkoşa’da Girne Kapısı (Şehitler Anıtı) önünde başlayacak olup bisikletli sporcular; Lefkoşa şehir içi güzergahı ile Lefkoşa-Girne Anayolu güzergahını takiben Boğazköy Kavşağı’na gelecek ve kavşaktan sağa dönüp, Boğaz Şehitliği-Dikmen Yolu-Taşkent Yolu-Haspolat Çemberi-Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu ve yine Lefkoşa şehir içi güzergahı üzerinden Lefkoşa Girne Kapısı’na gelecek. Bisiklet sürüşü bu noktada sona erecek.”

Polisin açıklamasında, söz konusu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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