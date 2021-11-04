Lefkoşa'nın eski GSP stadyum otoparkı tadilat nedeniyle kapatıldı

Perşembe günü Lefkoşa Rum Belediyesi, yenileme çalışmalarının önümüzdeki Çarşamba başlayacağı için eski GSP stadyumunun kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, yüzlerce araca ücretsiz park yeri sağlayan stadyumun, 10 Kasım'dan itibaren yapılacak çalışmalarda iki yıl süreyle kapalı kalacağı belirtildi.

Belediye, projenin “şehrimiz için son derece önemli” olduğunu ve bölgedeki uygun park yerlerini gösteren bir harita içerdiğini söyleyerek rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Belediyeye göre, yaklaşık 20 milyon Euro'luk yenileme, bir kent meydanı, yeşil alanlar, dinlenme alanları ve 570 araçlık yer altı otoparkını içerecek.

Proje için ihaleler Mayıs ayında yapıldı ve proje, Cyfield İnşaat Konsorsiyumu'na verildi. Yenileme, 2014-2020 programlama dönemi kapsamında AB'nin uyum fonu, devlet bütçesi ve Lefkoşa Rum Belediyesi'nden ortak finanse edilecek.

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs