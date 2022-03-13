Lefkoşa’nın Güneyinde Putin’e Destek Eylemi Düzenlendi

Lefkoşa’nın güneyinde Rusya Büyükelçiliği önünde, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e destek eylemi yapıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun büyükelçilik önünde toplanarak Putin’in Ukrayna’daki eylemlerine destek belirttiğini yazdı.
Haberde, eylemcilerin, üzerinde “Rusya, seninleyiz”, “Putin, bizi faşizmden kurtar”, “Putin büyük lider” yazılı pankartlar taşıdıkları kaydedildi.
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