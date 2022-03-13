  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Lefkoşa’nın Güneyinde Putin’e Destek Eylemi Düzenlendi

» »
Lefkoşa’nın Güneyinde Putin’e Destek Eylemi Düzenlendi
Lefkoşa’nın Güneyinde Putin’e Destek Eylemi Düzenlendi

Lefkoşa’nın güneyinde Rusya Büyükelçiliği önünde, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e destek eylemi yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 30 kişiden oluşan grubun büyükelçilik önünde toplanarak Putin’in Ukrayna’daki eylemlerine destek belirttiğini yazdı.

Haberde, eylemcilerin, üzerinde “Rusya, seninleyiz”, “Putin, bizi faşizmden kurtar”, “Putin büyük lider” yazılı pankartlar taşıdıkları kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasulidis: İsrail Bizimle İlişkilerini Dikkate Almadan Hareket Etmez12 Mart 2022 Cumartesi 14:58
  • Rum Polis Gücünde Kadınların Oranı12 Mart 2022 Cumartesi 14:24
  • Güney Kıbrıs’ta 3 bin 20 kişinin yeni vaka11 Mart 2022 Cuma 21:44
  • Larnaka’da Kıbrıs Türk Malı Üzerine Yapılan Barakaların Yıkımına Başlandı11 Mart 2022 Cuma 18:19
  • Akel Nuris’ten “İnsanlık Namına İstifa Etmesini” İstedi11 Mart 2022 Cuma 18:05
  • Güney Kıbrıs’ta Molnupiravir İlacını Yaklaşık Bin Kişi Kullandı11 Mart 2022 Cuma 17:44
  • Rum ve Yunan Tarafı Türkiye’nin İsrail ve Batı ile Yakınlaşmasını Takip Ediyor11 Mart 2022 Cuma 17:23
  • Rusya Vatandaşlarına Uygulanan Yaptırımlar Güney Kıbrıs’ta Vatandaş Olan Rusları da Etkileyecek11 Mart 2022 Cuma 17:08
  • Anastasiadis: Türkiye’nin Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlara Uyum Sağlamaması Kabul Edilemez11 Mart 2022 Cuma 16:47
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsten 3 Can Kaybı, 3 Bin 473 Yeni Vaka10 Mart 2022 Perşembe 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti