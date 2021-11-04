Lefkoşa'nın Noel fuarı eski şehre geri döndü

Rum tarafında kalan Lefkoşa'nın Noel fuarı bu yıl Davila kalesi park alanındaki eski şehrin etrafındaki hendeğe geri dönecek ve park alanının yaklaşık iki aylığına kapanmasına neden olacak.

Rum tarafında kalan Lefkoşa'nın Noel fuarı, bu yıl Davila kalesi park alanındaki eski şehrin etrafındaki hendeğe geri dönecek ve park alanının yaklaşık iki aylığına kapanmasına neden olacak.

Eski şehir geleneksel olarak bir eğlence parkı, buz pateni pisti ve yemek köşeleri içeren fuara ev sahipliği yaptı, ancak son birkaç yıldır eski şehirdeki küçük bir festival tezgahı koleksiyonuyla Strovolos'ta bulunuyordu.

Lefkoşa Rum Belediyesi, Davila otoparkının Noel fuarına ev sahipliği yapmak için 10 Kasım ve 19 Ocak 2022 tarihleri ​​arasında kapalı kalacağını duyurdu.

Fuarın dönüşü bazıları tarafından memnuniyetle karşılanacak olsa da, özellikle yakınlardaki yüzlerce araçlık park alanı olarak kullanılan eski GSP stadyumunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağından, otopark ve trafik sıkışıklığı üzerindeki artan baskı, sosyal medyadaki yorumların kaynağı oldu.

Belediye, Noel fuarı döneminde, aylık ön ödemeli kart sahiplerinin Tripolis, Ledras – Ariadnes veya Faneromenis belediye park yerlerini kullanabileceğini söyledi.

Bir belediye memurunun Cyprus Mail'e verdiği demece göre Tripolis otoparkı, Davila'nın 250 park yerini aşan 13'ü engelliler için park yeri olmak üzere 352 park yeri içeriyor.

İlgili çalışan buna ek olarak sekizi engelliler için işaretlenmiş 147 park yeri olan Omirou park yerinin yanı sıra, engelliler için dört park yeri içeren Kostanza belirlenmiş park yerindeki 204 park yerini de kullanabilir olduğunu ekledi.

Noel fuarının işleyişi için belirlenen kesin tarihler henüz açıklanmadı.

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan