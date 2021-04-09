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Lefkoşa'ya çıkmıştı...350 Bin TL talihlisine teslim edildi

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Lefkoşa'ya çıkmıştı...350 Bin TL talihlisine teslim edildi
Lefkoşa'ya çıkmıştı...350 Bin TL talihlisine teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan 2021 Devlet Piyangosu çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı.

‘19842’ numaralı bilete isabet eden 350 Bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da ikamet eden ve isminin gizli kalmasını isteyen şanslı vatandaşımız tarafından teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, Kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 20 TL olduğu çekilişin büyük ikramiyesi 350 Bin TL.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

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