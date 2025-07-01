Leman dergisinde Muhammed Peygamber karikatürü gerekçesiyle gözaltılar, protestoculardan 'Yaşasın şeriat' sloganları

Mizah dergisi Leman hakkında Muhammed Peygamber'in karikatürüne yer verdiği gerekçesiyle, "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve yazı işleri müdürü, müessese müdürü çizer ve karikatürist gözaltına alındı.

Dergiden yapılan açıklamada, "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz. Zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur" denildi.

Karikatürün sosyal medyada tepki görmesinin ardından dergi binasının önünde toplanan çok sayıda kişinin "Yaşasın şeriat" sloganları attığı, namaz kıldığı, tekbir getirdiği görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Başsavcılığı derginin bu sayısının toplatılması kararı alındığını açıkladı ve Leman'ın sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Derginin 26 Haziran'da çıkan sayısında Muhammed ve Musa isimli iki kişi, bombalanan bir şehrin üzerinde "Selamün Aleyküm" ve "Aleyhem Salom" diyerek selamlaşıyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dergi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X üzerinden yaptığı paylaşımlarda; çizimi yapan karikatürist D.P., grafikeri C.O. ve Yazı İşleri Müdürü Z.A.'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı sırasında ters kelepçeye alınma anlarını video olarak paylaştı.

Ardından müessese müdürü A.Y. de gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni T.A. ile yazı işleri müdürlerinden A.Ö.'nün yurt dışında olduğu belirtildi.

Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Tunç'un yanısıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da karkiatürü kınayan mesajlar paylaştı.

Göktaş, "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü" dedi.

MHP'nin hesabından Devlet Bahçeli'nin, "Peygamber Efendimizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür" cümlesi paylaşıldı.

Leman açıklamasında ne dedi?

Leman dergisinden yapılan açıklamada Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişinin olduğu belirtildi.

"Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek, mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup, dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır" denildi.

X platformundan yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım."

Açıklamada derginin Filistinliler meselesini defalarca gündeme getirdiği belirtildi, "Beş adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlece Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz" denildi.

Dergi çalışanlarında güvenlik endişesi

Karikatürün sosyal medyada tepki görmesinin ardından yapılan çağrılar üzerine Leman dergisinin Beyoğlu'ndaki binası önünde çok sayıda kişi toplandı.

Binaya girmeye çalışanlar polis tarafından engellendi.

Kalabalığın "Yaşasın şeriat" sloganları attığı, namaz kıldığı, tekbir getirdiği görüntüler paylaşıldı.

Binanın olduğu sokaklarda onlarca polis otobüsü ve çok sayıda çevik kuvvet vardı.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği, X üzerinden bina önünde toplanmış kalabalığa ait video ve fotoğrafları "Leman dergisine Tevhid bayrağı asılacak" sözleriyle paylaştı. Videolarda yüzlerce kişinin toplandığı görülüyor.

Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut olduğu ifade edilen bir kişi konuşmasında "Burası Müslüman Anadolu toprağı. Ya biz gideceğiz, ya onlar gidecek. Ya onlar ölecekler, ya biz öleceğiz. Biz o nurla can vermeye de can almaya da hazırız" diyor.

Dergi çalışanları, Adalet Bakanlığı ve güvenlik birimlerini göreve davet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de X üzerinden yaptığı açıklamada, göstericiler arasında provokatif eylemler yapanların bulunduğunu vurguladı. "Kamu düzeninin korunması adına gösteri yapan grupların dağılması önem arz etmektedir" dedi ve ekledi:

"Sebebi ne olursa olsun, hiç kimsenin suç işleme hakkı ve özgürlüğü yoktur" dedi.

AFP'nin aktardığına göre ilerleyen saatlerde polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

TİP'ten Madımak hatırlatması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) dergi binası önünde yaşananları eleştirdi.

TİP "İktidar destekli yobaz bir güruhun Leman dergisi binasına ve İstiklal Caddesi'ndeki yurttaşlarımıza dönük fiziki saldırısı hiçbir koşulda kabul edilemez" dedi.

Parti, saldırıda bulunanlara yönelik işlem başlatılması gerektiğini söyledi.

TİP açıklamasında, "Yetkililere, yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamaları yönündeki temel görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor, Madımak Katliamı'nın yıl dönümü olan 2 Temmuz yaklaşırken 'Ya onlar ölecekler, ya biz öleceğiz' diyerek yeni katliamlara zemin hazırlayanlara izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" denildi.