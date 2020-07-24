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Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

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Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor
Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar gününden itibaren yeniden başlıyor.

Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı Afriqiyah Havayolları ve özel havayolu şirketi Libyan Wings'in gelecek pazardan itibaren Türkiye'ye uçak seferlerine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Afriqiyah Havayolları'ndan alınan bilgiye göre Libyalıların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin veren Başkanlık Konseyi kararı gereği, yalnızca gidiş olarak haftada 4 sefer yapılacağı kaydedildi.

Libyan Wings Havayolları'nın ise Uluslararası Havalimanı Misrata'dan haftada 3 sefer gerçekleştireceği aktarıldı.

Libya Covid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

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