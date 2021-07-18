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Likya’nın antik kadırgalarının izlerini taşıyan seramik eserler sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak

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Likya’nın antik kadırgalarının izlerini taşıyan seramik eserler sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak
Likya’nın antik kadırgalarının izlerini taşıyan seramik eserler sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak

Likya’nın antik kadırgalarının izlerini taşıyan seramik eserler sergisi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “2000 Yıllık Yolculuğun Ardından Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisine” ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Aslan’ın çalışmalarından oluşan “2000 Yıllık Yolculuğun Ardından Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi” Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde 2 Ağustos’ta Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı ve akademisyen Serdar Aslan tarafından hazırlanan eserler, M.Ö. 5. yüzyıl Likya pentekonterlerinin (Antik Yunan kadırgası) olası görünümlerini dört yıl süren çalışmalar sonucunda boyutlandırdı. Seramik çamuru ile şekillendirilip 900 santigrat pişirilen eserler, gümüş pigmenti ile renklendirilerek son halini aldı.

Eserler, Likya ve Apollon sikkelerinden ilham alıyor

Likya sikkelerinde dikkat çeken antik kadırga betimlemelerinin, M.Ö 5. yüzyılda Likya’da kullanılan pentekonterlerin gelişimlerini günümüze aktardığını söyleyen Serdar Aslan, “Dikkat çeken diğer örnekler ise Apollon sikkeleri üzerinde yer alıyor. Apollon sikkelerinin ön tarafında, karakteristik Apollon unsurlarını içeren, profilden betimlenmiş insan başı yorumu, arka tarafta ise sancak kısmından şekillendirilmiş antik kadırgalar (pentekonter) yer alıyor. Pentekonterlerin altlarında, dönemin yüksek rütbeli devlet memurlarının isimleri görülüyor” ifadesini kullandı. 

Özgün eserler, özgür bir duruş ile konumlandırıldı

Seramik çamuru ile şekillendirilip 900 santigrat derecede pişirilerek gümüş pigmenti ile renklendirilen antik kadırga parçaları ve dönemin yüksek rütbeli devlet memurlarını olan magistraları tasvir eden heykelcikler, sergi alanında düzensiz kaideler üzerinde, özgür bir duruş ile konumlandırıldı. Serdar Aslan bu kompozisyonu “Sınırlandırılamayan sanatsal bakış açısı ile yorumlanan bu anlatım, kalıplaşmış düşüncelere tepki niteliğindedir” sözleriyle tanımlıyor.  

 

Serdar Aslan Kimdir?

1980’de İstanbul'da doğan Serdar Aslan, lisans eğitimini  Akdeniz Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tamamladı.

Doktorasına Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Bölümünde devam eden Serdar Aslan, Avusturya, Almanya, Fransa, İspanya, Letonya, İtalya ve EXPO 2016 Antalya başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası sergi, bienal ve sempozyumlara katıldı.

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