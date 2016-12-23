Limasol'da 2 Suriyeli terör şüphesiyle sorgulandı

48 ve 20 yaşlarındaki bahse konu iki şahsın, “aşırılık içeren görüşler dile getirdiklerine dair bilgiler ulaşmasının akabinde” sorguya alındıklarını yazan Alithia, Ankara’daki Rus Büyükelçisinin öldürülmesi ve Berlin’deki terör saldırısının akabinde, Rum güvenlik makamlarının da toplantı yapıp, durumu gözden geçirdiklerini ifade etti.
Gazete, büyükelçilikler dahil, hassas noktalarda daha fazla güvenlik önlemi alınmasının kararlaştırıldığını ekledi.
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