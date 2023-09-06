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Limasol’da ve Hloraka’da çıkan olaylar Meclis’te görüşülüyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cuma günü Limasol’da meydana gelen olaylar ve Hloraka’da yaşananlarla ilgili raporu beklediği, diğer yandan da bu konuların bugün, Meclis’te görüşüleceği bildirildi.
Limasol’da ve Hloraka’da çıkan olaylar Meclis’te görüşülüyor

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un dün yaptığı açıklamada, Pazartesi düzenlenen toplantıda Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’nun görevden alınması veya istifa etmesi gibi bir durumun konuşulmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, Başkanlık sarayı önünde bu akşam, mülteci sorununu protesto etmek için düzenlenecek eylemin iptal edildiğini; ancak polisin her türlü duruma hazırlıklı olmak adına teyakkuz halinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Limasol’da çıkan olaylarda tutuklanan bir kişinin, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan bir mahkum olduğu ve söz konusu şahsın takibinden sorumlu gardiyanın da açığa alındığı ifade edildi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Hloraka ve Limasol’da çıkan olaylarla ilgili 48 kişinin tutuklandığını ve bir kısmının Limasol Kaza Mahkemesi, bir kısmının da Baf Kaza Mahkemesi’nde yargılanacağını yazdı.

Gazete, bir başka haberinde de, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) Limasol Belediyesi’ndeki Belediye Meclis Üyesi Fivos Alkiviadis’in, Limasol’da yaşanan olaylara katılarak ırkçılık ve nefret söyleminde bulunduğunu; AKEL’in de kendisi aleyhinde şikayetçi olduğunu kaydetti.

Haberde, Alkiviadis’in ELAM’dan ihraç edildiği ve kendisinin de belediye meclis üyeliğinden istifa ettiği ifade edildi.

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