Litvanya üst mahkemesi ayrımcılığı reddetti

Litvanya üst mahkemesi, eşcinsel vatandaşların yabancı eşlerine oturma izni verilmesi gerektiğine karar verdi.

France24’ün haberine göre, 11 Ocak Cuma günü görülen davada mahkeme, eşcinsel vatandaşların yabancı eşlerine oturum izni verilmemesini ayrımcı ve insanlık onuruna aykırı bir düzenleme olduğu hükmünü verdi.

Mahkeme kararında “oturum izni vermeyi reddetme koşulu yalnızca kişinin cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelime dayanamaz” dedi.

Bu karar ile birlikte Litvanya göç dairesi, politikalarını değiştireceğini ve eşcinsel vatandaşların yabancı eşlerine de oturma izni vermeye başlayacağını duyurdu.

Eşit evlilik tartışmaları

Eşit evliliğinin yasalaşmadığı Litvanya’daki en üst hukuki organın verdiği bu karar eşit evlilik tartışmalarını da alevlendireceğe benziyor.

Litvanya’daki Katolik Piskoposlar Konferansı Mahkeme’nin ayrımcılığı engelleyen kararını, kararı kınadığını açıkladı. “Aile kavramının cinsiyetten bağımsız olduğu varsayımı, Kilise öğretisine uygun değil” diyen Örgüt, yeni kararın ülkede yaşayan aynı cinsiyetten ebeveynler için “yeni bir yasal kategori” oluşturduğunu söyledi.

Avrupa Adalet Divanı Haziran ayında tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, eşcinsel vatandaşlarının birlik dışındaki ülkelerde yaşayan eşleriyle yaptıkları evlilikleri resmen tanıması gerektiğine karar vermişti.

Gökkuşağı Haritası’nda son sırlarda

Litvanya ILGA-Europe’un 2009’dan beri her sene Avrupa ülkelerini LGBTİ+ hakları konusunda değerlendirdiği Rainbow Map/ Gökkuşağı Haritası 2018’de Avrupa Birliği ülkeleri sıralamasında Letonya ve Polonya ile birlikte en alt sıralarda yer almıştı.