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Loizidu, Girne’deki evin iadesini istiyor

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Girne’deki mülkü için Türkiye’nin “kullanım kaybını tazmin etmesi” ve “mahkeme masraflarını ödemesi” yönünde karar aldığı Titina Loizidu’nun malının iadesini istediği bildirildi. 
Loizidu, Girne’deki evin iadesini istiyor

Alihtia ve diğer gazeteler, Loizidu’nun, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin geçen hafta Strasburg’da, Türkiye’nin AİHM kararlarına uyması gündemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, Loizidu, Türkiye’nin Girne’deki evin kullanımını iade etme kararını halen yerine getirmediğini öne sürdü. Kendisine ödenen tazminat parasının  “sadece kullanım kaybı ve mahkeme masrafları olduğunu” savunan Loizidu “malımın iadesi her zaman istediğim şeydi” dedi. Loizidu geçen hafta Strazbug’a giderek, toplantıya katılan çok sayıda temsilciyle temas ettiğini anlattı.

Aynı gazete, EDEK’in, AİHM’e başvuran Rumlara verilecek her türlü tazminatın, hatta hükmü verilmiş olanların bile “Kıbrıs Cumhuriyeti” by pass edilmeden ödenmesi gerektiğini, aksi halde Türkiye’nin tezinin güçlenmesi tehlikesi bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre, parti tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs hükümeti, sözde tazminat komisyonunun işleyişi konusunda uluslararası şikayet başvurusunda bulunmak zorundadır” iddiasını ortaya attı. 

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti hükümranlığı içerisinde idare ve yetki kullanma yöntemi olduğunu” iddia eden, bu nedenle de BM Anayasası uyarınca “yasadışı olduğunu” savunan EDEK, “Perde gerisinde tazminat ödemeleriyle ilgili çeşitli nabız yoklama senaryoları çok dikkatli yönetilmelidir”  görüşünü ortaya koydu. 

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