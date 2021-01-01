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Londra'da hastaneden sızan mesaj: "Afet modundayız; yüksek standartlı yoğun bakım sağlayamıyoruz"

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Son dönemde koronavirüs vakalarının hızla arttığı İngiltere'de sağlık sistemi 'alarm' veriyor.
Londra'da hastaneden sızan mesaj: "Afet modundayız; yüksek standartlı yoğun bakım sağlayamıyoruz"

Ülkedeki en büyük hastanelerden The Royal London Hospital'da yönetimden personele gönderilen mesajda 'afet' modunda çalıştıkları ve hastalara "yüksek standartlı yoğun bakım" sağlayamadıkları belirtiliyor.

Basına sızan e-postada, "Şu anda afet modundayız. Artık yüksek standartlı yoğun bakım sağlayamıyoruz, çünkü yapamıyoruz. Bu ideal olmaktan uzak olsa da, işler böyle ve şimdilik böyle olmalı." deniliyor.

Ülke çapında Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kurumu doktorlarını temsil eden bir kampanya kuruluşu olan EveryDoctor'un İcra Kurulu Başkanı Dr Julia Grace Patterson, e-postayı ITV News ile paylaşarak içeriğini "şok edici" olarak tanımladı.

Özellikle kuzey doğu Londra'daki hastanelerde hemşire azlığı ve oksijen kaynağı sıkıntısıyla mücadele edildiği belirtilen e-postada, "İster inanın ister inanmayın, Royal London yoğun bakım hizmeti bazı bölgelere göre daha iyi durumda. Kent'te daha kötü değilse de benzer bir konumda." ifadeleri yer alıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına "işler iyileşmeden önce daha da zorlaşacak" denildi.

Barts Health NHS Trust'ın grup şefi Profesör Alistair Chesser, vakfın hastanelerindeki "yoğun bakım yataklarının hızlı bir şekilde genişlediğini" kaydetti. Chesser, "Buna rağmen, kendini işine adamış personelimiz, özveri ve becerileri sayesinde ihtiyacı olan herkes için yüksek kaliteli bakım sağlıyor."dedi.

"Çadır kurma seçeneği değerlendiriliyor"

ITW'ye göre, Covid-19 hastalarının bulunduğu ambulanslar hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir kıdemli doktor, Londra ve Güney Doğu'daki, normalde terör saldırıları veya endüstriyel felaketler gibi ani olaylar için ayrılmış alanlarda çadır kurma seçeneğinin değerlendirdiklerini söyledi.

İngiltere hastaneleri şu anda nisan ayındaki ilk dalga zirvesine kıyasla daha fazla Covid-19 hastasını tedavi ediyor. Ayrıca 7 NHS bölgesinden beşi, rekor sayıda koronavirüs hastası bildirdi.

Ülkede perşembe günü 24 saat içinde yaklaşık bin kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana ise İngiltere'de 64 binden fazla kişi can verdi.

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