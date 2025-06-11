Los Angeles'ta acil durum ilan edildi: 10 saat sokağa çıkma yasağı getirildi

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen baskınlarıyla ilgili protestolar devam ederken, vandalizm ve yağmacılığı durdurmak amacıyla Salı günü şehir merkezinde 10 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bass, yasağın salı günü yerel saatle 20:00'den çarşamba günü 06:00'ya kadar süreceğini belirterek, 23 işyerinin yağmalanmasının ardından "kritik eşiğin aşıldığını" söyledi.

Sokağa çıkma yasağı, cuma gününden bu yana protestoların devam ettiği bölge de dahil olmak üzere, şehir merkezinin 2,5 kilometrekarelik bir bölümünü kapsayan bir alanda uygulanacak. Los Angeles şehri yaklaşık 2,295 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell'a göre sokağa çıkma yasağı, belirlenen bölgede yaşayanlar, evsizler, kimlikli medya mensupları ya da kamu güvenliği ve acil durum yetkilileri için geçerli değil.

McDonnell "yasadışı ve tehlikeli davranışların" cumartesi gününden bu yana arttığını ve sokağa çıkma yasağının uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı, kent genelinde art arda birkaç gün süren ve giderek artan huzursuzluğun ardından can ve mal güvenliğini korumak için gerekli bir tedbirdir," dedi.

Newsom, Trump'ı demokrasiyi yıkmakla suçladı

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'ta "askeri bir tarama" yaptığını belirtti.

Demokrat valinin açıklamaları, Trump'ın Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 5000 askerin ülkenin en büyük ikinci şehrine konuşlandırılması emrini vermesinin ardından geldi. Bu birlikler federal binaları korumak üzere konuşlandırılmıştı ancak şimdi tutuklamaları gerçekleştiren göçmenlik ajanlarını da koruyorlar.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (Immigration and Customs Enforcement - ICE) tarafından yapılan açıklamada, askerlerin federal tesislerde güvenliği sağladığı ve "günlük uygulama operasyonlarında bulunan" federal memurları koruduğu belirtildi.

Newsom, Trump'ın göçmenlik baskısının suçluları tutuklamanın çok ötesine geçtiğini ve gözaltına alınanlar arasında "bulaşıkçıların, bahçıvanların, gündelikçilerin ve terzilerin" de bulunduğunu söyledi.

Trump'ın Kaliforniya Ulusal Muhafızları'nı kendi desteği olmadan konuşlandırma kararının, görevdeki yönetimin federal yasaları nasıl hiçe saydığı konusunda diğer eyaletlere bir uyarı olması gerektiğini vurgulayan Newsom, "Kaliforniya ilk olabilir ama bunun burada bitmeyeceği açık," diye uyardı.

Salı günü erken saatlerde Newsom bir federal mahkemeden Trump yönetiminin Los Angeles'ta ICE baskınlarına yardımcı olmak üzere Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini kullanmasını engellemesini istemişti.Kaliforniya Valisi, bunun yalnızca gerilimin daha da artmasına neden olacağını ve daha fazla sivil huzursuzluğu tetikleyeceğini savundu.

Newsom acil durum talebini, Trump'ın salı günü erken saatlerde 4000 Ulusal Muhafız birliği ve 700 Deniz Piyadesinin konuşlandırılmasına izin vermesinin ardından yaptı.

Trump yönetimi, Newsom'un, icra operasyonlarını yürütme kabiliyetine müdahale edecek benzeri görülmemiş ve tehlikeli bir emir istediğini söyledi. Yargıçlardan biri perşembe günü için bir duruşma ayarladı.

Trump İsyan Yasası'na başvurmaya açık

Trump, başkana isyan ve aile içi şiddeti bastırmak ya da belirli durumlarda yasaları uygulamak üzere ABD içinde askeri güç konuşlandırma yetkisi veren İsyan Yasası'nı kullanma olasılığı konusunda açık kapı bıraktı.

Bu, bir ABD başkanının kullanabileceği en aşırı acil durum yetkilerinden biri.

Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bir ayaklanma olursa, kesinlikle bu yetkiyi kullanırım. Göreceğiz," dedi.