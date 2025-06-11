  • BIST 9688.7
  • Altın 4197.216
  • Dolar 39.1957
  • Euro 44.8319
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Los Angeles'ta acil durum ilan edildi: 10 saat sokağa çıkma yasağı getirildi

» »
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın artan otoriterliğine ilişkin uyarılarını yineleyerek, ABD Başkanı'nı demokrasiyi yıkmakla suçladı.
Los Angeles'ta acil durum ilan edildi: 10 saat sokağa çıkma yasağı getirildi

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen baskınlarıyla ilgili protestolar devam ederken, vandalizm ve yağmacılığı durdurmak amacıyla Salı günü şehir merkezinde 10 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bass, yasağın salı günü yerel saatle 20:00'den çarşamba günü 06:00'ya kadar süreceğini belirterek, 23 işyerinin yağmalanmasının ardından "kritik eşiğin aşıldığını" söyledi.

Sokağa çıkma yasağı, cuma gününden bu yana protestoların devam ettiği bölge de dahil olmak üzere, şehir merkezinin 2,5 kilometrekarelik bir bölümünü kapsayan bir alanda uygulanacak. Los Angeles şehri yaklaşık 2,295 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell'a göre sokağa çıkma yasağı, belirlenen bölgede yaşayanlar, evsizler, kimlikli medya mensupları ya da kamu güvenliği ve acil durum yetkilileri için geçerli değil.

McDonnell "yasadışı ve tehlikeli davranışların" cumartesi gününden bu yana arttığını ve sokağa çıkma yasağının uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı, kent genelinde art arda birkaç gün süren ve giderek artan huzursuzluğun ardından can ve mal güvenliğini korumak için gerekli bir tedbirdir," dedi.

Newsom, Trump'ı demokrasiyi yıkmakla suçladı

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'ta "askeri bir tarama" yaptığını belirtti.

Demokrat valinin açıklamaları, Trump'ın Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 5000 askerin ülkenin en büyük ikinci şehrine konuşlandırılması emrini vermesinin ardından geldi. Bu birlikler federal binaları korumak üzere konuşlandırılmıştı ancak şimdi tutuklamaları gerçekleştiren göçmenlik ajanlarını da koruyorlar.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (Immigration and Customs Enforcement - ICE) tarafından yapılan açıklamada, askerlerin federal tesislerde güvenliği sağladığı ve "günlük uygulama operasyonlarında bulunan" federal memurları koruduğu belirtildi.

Newsom, Trump'ın göçmenlik baskısının suçluları tutuklamanın çok ötesine geçtiğini ve gözaltına alınanlar arasında "bulaşıkçıların, bahçıvanların, gündelikçilerin ve terzilerin" de bulunduğunu söyledi.

Trump'ın Kaliforniya Ulusal Muhafızları'nı kendi desteği olmadan konuşlandırma kararının, görevdeki yönetimin federal yasaları nasıl hiçe saydığı konusunda diğer eyaletlere bir uyarı olması gerektiğini vurgulayan Newsom, "Kaliforniya ilk olabilir ama bunun burada bitmeyeceği açık," diye uyardı.

Salı günü erken saatlerde Newsom bir federal mahkemeden Trump yönetiminin Los Angeles'ta ICE baskınlarına yardımcı olmak üzere Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini kullanmasını engellemesini istemişti.Kaliforniya Valisi, bunun yalnızca gerilimin daha da artmasına neden olacağını ve daha fazla sivil huzursuzluğu tetikleyeceğini savundu.

Newsom acil durum talebini, Trump'ın salı günü erken saatlerde 4000 Ulusal Muhafız birliği ve 700 Deniz Piyadesinin konuşlandırılmasına izin vermesinin ardından yaptı.

Trump yönetimi, Newsom'un, icra operasyonlarını yürütme kabiliyetine müdahale edecek benzeri görülmemiş ve tehlikeli bir emir istediğini söyledi. Yargıçlardan biri perşembe günü için bir duruşma ayarladı.

Trump İsyan Yasası'na başvurmaya açık

Trump, başkana isyan ve aile içi şiddeti bastırmak ya da belirli durumlarda yasaları uygulamak üzere ABD içinde askeri güç konuşlandırma yetkisi veren İsyan Yasası'nı kullanma olasılığı konusunda açık kapı bıraktı.

Bu, bir ABD başkanının kullanabileceği en aşırı acil durum yetkilerinden biri.

Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bir ayaklanma olursa, kesinlikle bu yetkiyi kullanırım. Göreceğiz," dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Trump'la Musk neden birbirlerine girdiler, neler söylediler, kavga nereye gidiyor?06 Haziran 2025 Cuma 12:53
  • ABD Başkanı Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının girişini ulusal güvenlik gerekçesiyle yasakladı05 Haziran 2025 Perşembe 14:12
  • Trump'tan 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı05 Haziran 2025 Perşembe 09:09
  • Yeni papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu08 Mayıs 2025 Perşembe 22:24
  • Trump: Rusya Ukrayna'nın tamamını ele geçirmeyerek 'büyük taviz' veriyor25 Nisan 2025 Cuma 17:39
  • Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti19 Mart 2025 Çarşamba 18:39
  • ABD'de kaos medyaya sıçradı: Gazeteciler kapıda kaldı, yayınlar durduruldu17 Mart 2025 Pazartesi 11:16
  • ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor14 Mart 2025 Cuma 17:19
  • Dış yardımları kesen Trump'a mahkeme freni: Böyle bir yetkin yok11 Mart 2025 Salı 09:36
  • Ticaret savaşı şiddetleniyor: Çin, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere misilleme gümrük vergisi uygulayacak10 Mart 2025 Pazartesi 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti