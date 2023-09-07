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Lşk Cup 2023 Başladı

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Lşk Cup 2023 Başladı
Lşk Cup 2023 Başladı

KKTF ve LŞK tarafından düzenlenen LŞK CUP 2023, 8-9 yaş tekler, 10,12,14,16 Yaş ile 13+Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde 06-20 Eylül 2023 tarihleri arası Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşiyor. LŞK CUP 2023 de kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 Yaş Kızlar:

Evgenııa Pershenkova - Anastasiia Elshina        0/6 0/6

Beren Pilli - Meyra Eser                                          1/6 0/6

Zarif Dayı - Beren Başaran                                     4/6 6/7

Gülay Meyra Avcı - Servet Tel                               2/6 0/6

Yağmur Özakça - Deniz Abdullahoğlu                  0/6 0/6

 

12 Yaş Erkekler:

Deniz Varoğlu - Erim Selçuk Mazhar                    6/1 6/0

Emre Aleks Kural - Osman Aren Başaran            4/6 6/7

Yalın Yurtsever - Çağ Refikoğlu                            3/6 0/6

 

16 Yaş Kızlar:

Ivana Sılıch - Dinara Yorgancı                               3/6 4/6

 

16 Yaş Erkekler:

Oğuz El Erian - Doruk Tüzel                                  W/O (Oğuz El Erian)

Akay Ali Sağkanat - Baran Adalıer                        6/0 6/0

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