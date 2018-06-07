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LTB, 2 iş yerinin iznini geçici olarak durdurdu, 7 iş yerine ihbar verdi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaptığı denetimlerde, 2 iş yerinin iznini geçici olarak durdururken, 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi
LTB, 2 iş yerinin iznini geçici olarak durdurdu, 7 iş yerine ihbar verdi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 21 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında 81 iş yerini denetledi.

Denetimler sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. Dori Trading isimli işletmenin faaliyeti, iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle; Arsın Un Sanayi isimli işletmenin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 
“11 Spor Salonu, 3 Gıda Deposu, 13 Market, 19 Restoran, 8 Kafeterya, 5 Gıda İmalathanesi, 4 Büfe, 2 Pastane, 5 Kasap, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 2 Bar, 1 Kulüp lokali, 2 OffLicence, 2 Okul Kafeteryası, 3 Kuaför Ve Güzellik Salonu”

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