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LTB Orkestrası Bandabuliya sahnesinde konser verdi

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Bandabulya sahnesinde “The Beatles” konseri verdi.
LTB Orkestrası Bandabuliya sahnesinde konser verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Bandabulya sahnesinde “The Beatles” konseri verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesinden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Surlariçi’ndeki Bandabuliya Sahnesi’nde dün akşam yer alan ve Şef Oskay Hoca yönetiminde yapılan konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

LBO ve solist Serdar Tuksal, Hüseyin Kırmızı’nın düzenlediği efsane topluluk The Beatles’ın sevilen ve klasikleşen “Love me do, I wanna hold your hand, Michelle, Hard days night, Yesterday, Elenor Rigby, Something, Here comes the sun, Come together, Let it be, While my guitar gently weeps, Imagine, Dont let me down, Hey jude” gibi şarkılarını yorumladı.

Konsere Kuzey ve Güney’den sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, bazı LTB Meclis üyeleri de izledi.

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