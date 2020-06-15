Lübnan'da Ekonomik Krize Karşı Düzenlenen Protestolar Sürüyor

Lübnan'da ekonomik krize karşı düzenlenen protestolar başkent Beyrut ve Trablusşam'da devam ediyor.

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden göstericiler, başkent Beyrut'a yolsuzluğu kınarken, kuzeydeki Trablusşam kentinde yaşanan şiddet ve kaosa karşı yürüyüş düzenledi. Beyrut'un merkezinde bir araya gelen binlerce gösterici, hayat pahalılığı ve Lübnan parasının dolar karşısındaki değer kaybını protesto etti.

Yolsuzluk yapanların yargılanması, ülkeden haksız yere kaçırılan paraların geri getirilmesi ve rejimin düşmesi taleplerini seslendiren kalabalık gösterici grubu istekleri yerine getirilene dek sokaklardan çekilmeyeceklerini duyurdu.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentindeki gösterilerde toplanan kalabalık ise "Trablusşam, barış kentidir" sloganıyla geçen günlerde yaşanan şiddet ve kaosa karşı olduklarını seslendirdi.

İfade özgürlüğüne bağlı kaldıklarını dile getiren göstericiler, kentte yaşanan kaosa karşı olduklarını ilgililere bunun önünü almaları çağrısı yaptı.

Hayat pahalılığı ve ekonomik krizi protesto ederek yolsuzluk yapanların hesaba çekilmesini isteyen Trablusşamlı göstericiler, Abdulhamid Kerami Caddesi'ni lastikler yakarak trafiğe kapattı.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4500 lira civarında işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.