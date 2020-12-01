Lute Cumhurbaşkanlığı’nda

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 11.30’da başladı. Adaya önceki akşam gelen Lute, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile saat 14.00’te bir araya gelecek, yarın ise Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Atina ardından da New Yok’a gidecek.
Lute’un Ankara programı ise henüz netleşmedi. Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Derneği, Lute’un Cumhurbaşkanlığı’na gidişindeki güzergahta, Ledra Palace ışıklarında “Federal Kıbrıs Şimdi”, “Adım adım barışa” gibi sloganlar yazılı pankartlar açtı.
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