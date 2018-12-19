Lute “Konuşmadı, Çok Dinledi Az Not Aldı”

Habere göre Lute Ada’ya Ocak sonu-Şubat başı gibi dönecek ancak o dönemde yapılacak BM Barış Gücü ile ilgili görüşmelerle bağlantısı olmadığı belirtiliyor.

Rum basını BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği ikişer görüşmede “daha çok dinlediğine, çok az konuştuğuna ve çok az not aldığına dikkat çekti.

Fileleftheros haberi “Çok İşitti Az Yazdı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Lute’un, referans şartlarının hazırlanması konusunda kendi taktiğini “dayatmakta olduğu” ve iki lider tezlerini anlatmak için çokça konuşmuş olmasına karşın, çok az not alarak “Ada’ya döndüğünde nasıl bir taktik izleyeceği konusunda bir bulmaca yarattığı” yorumunu yaptı.

Habere göre Lute Ada’ya Ocak sonu-Şubat başı gibi dönecek ancak o dönemde yapılacak BM Barış Gücü ile ilgili görüşmelerle bağlantısı olmadığı belirtiliyor. Lute’un iki lider ve diğer müdahillerle görüşmelerinde, referans şartlarını belirleme prosedürüne “dayatmak istediği taktiğin” de netleştiği kaydedilen haberde bu taktik şöyle özetlendi:

1- “Herhangi bir takvim koymamayı tercih ediyor. Ziyaretleri arasında uzun zaman aralıkları bırakarak, müzakerelere doğru ağır bir süreç izlemeyi tercih ediyor.

2- Kıbrıs’taki iki tarafa yazılı bir şey sunma ihtimali, bir sonraki ziyaretine kadar uzak görünüyor.

3- Bütün müdahillere, Guterres Çerçecvesi’nin bütün konularına dair tezlerini geliştirme imkanı tanıyor. Genel sorular sorarak tez veya görüşleri not almaya çalışıyor. Diğer bütün arabulucuların uyguladığı ‘siz bunu diyorsunuz ama öteki taraf bunu diyor’ pratiğini izlemiyor.

4- Her iki taraftan da işittikleri konusunda gizlilik olmasını istiyor

5- Felsefesi, referans şartlarının müzakere masasında oluşturulacağıdır. Bu, dışarıda ne kadar çok şey söylenirse çabayı o kadar zorlaştıracak anlamına geliyor.

6- Müdahil taraflarla özellikle de Kıbrıs’taki liderler ile görüşmelerinde, Guterres Çerçevesi’ni görüşüyor olabilir ancak aslında Kıbrıs sorununun tamamını görüşüyor.”

Rum Sözcü Prodromos Prodromu dün sabah gerçekleşen Anastasiadis-Lute görüşmesine Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Sözcü Prodromos Prodromu ve Diplomatik Büro Müdürü Kiriakos Kuros da katıldı.

Görüşme sonrasında, Lute’un Anastasiadis’e Akıncı’dan mesaj getirip getirmediği sorulan Prodromu Lute’un Genel Sekreter tarafından referans şartları oluşturulsun diye görevlendirdiğini, mesaj taşımadığını söyledi.

GİDERAYAK LILLI İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilli’nin Lute ile görüşme talep ettiği ve görüşmenin, Lute’un Ada’dan ayrılması öncesinde, dün akşamüzeri gerçekleştiğine dair bilgi edindiğini paylaştı.

“REFERANS ŞARTLARI ÜZERİNDE BİR MÜZAKERE BAŞLADI VEYA OLDU DENİLEMEZ”

Alithia “Geldi, Dinledi ve Gitti… Referans Şartlarında Anlaşma İçin İlk Girişim Sadece İki Gün Sürdü” başlıklı manşet haberinde Lute’un iki lider ile yaptığı ikişer görüşmede sadece dinlediğini, hiçbir öneri sunmadığını, devam etmek için yeni yıl başlarında geri döneceğini yazdı.

Lute’un ne liderden-lidere veya müdahillerden liderlere mesaj taşıdığını, ne referans şartlarına neler eklenebileceğine dair kendi fikirlerini dayattığını belirten gazete, sadece dinlemekle, işittiklerine dair izahat istemekle ve bazı notlar tutmakla yetindiğini yazdı.

Gazeteye göre bu nedenle bu aşamada referans şartları üzerinde bir müzakere “başladı veya oldu” denilemez. Aşikardır ki bu, yeni ziyareti sırasında olacak.

KATRUGALOS: “BİZ LUTE’UN EN KISA SÜREDE TAMAMLAMASINI İSTİYORUZ, ÖTEKİ TARAF HAZIR DEĞİL”

Aynı gazete Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos “Politis” isimli radyoya “müzakerelerin yeniden başlamasına en iyi şekilde hazırlanmak için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini, bunun, Rum yönetimi ve Yunanistan’ın ortak hedefi olduğunu” söylediğini aktardı.

Habere göre Katrugalos Atina’nın, referans şartlarının hazırlanması için tanınan sürenin yeterli bulup bulmadığı sorulduğunda Rum ve Yunan hükümetlerinin, “oyalama için hiçbir sebepleri olmadığını, Lute’un, olabildiğince çabuk tamamlamasını istediklerini” savundu. Katrugalos “öteki taraf” diye nitelediği Türk tarafının “kendileri kadar hazır olmadığını” iddia etti.

Katrugalos Lute ile görüşmelerinde “Kıbrıs sorununun, garantörlüğün, müdahale hakkının tasfiyesi ile ilgili uluslararası boyuta taşınması, özellikle de Guterres Çerçevesi ve Crans Montana sonrasında ortaya çıkan belgelerin değerlendirilmesi gereğine dayanan tezlerini” aktarma fırsatı bulduğunu söyledi. Lute’un Yunanistan’ın tezini dinlemekle yetinip herhangi bir öneride bulunmadığını da sözlerine ekledi.

“LUTE TARAFLARI, KAMUOYUNA HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEMEYE İKNA ETTİ”

Politis’in “Ağızlar Sıkıca Kapalı… Jane Holl Lute Derine Girdi” başlıklı haberine göre referans şartlarının hazırlanması görüşmesi zor bölüme girdi ancak Lute, yaptıkları görüşmeleri özlü ve detaylı diye niteleyen Kıbrıs Türk ve Rum tarafını, kamuoyu önünde herhangi bir şey söylememeye ikna etti. Kendisi de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Ofisi’ne bilgi vermedi.

Haravgi de referans şartlarında Aralık sonundan önce anlaşma sağlanması hedefinin başarılamadığını, Lute’un dün akşamüzeri Ada’dan ayrıldığını ve üçüncü bir istişare turu için yeni yılın başlarında geri döneceğini yazdı.

Gazeteye göre Rum hükümet kaynaklar “Lute’un yeni ziyaretinin, Güvenlik Konseyi’nin ilerlemeyi gözden geçireceği ve BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağının ortaya çıkacağı Ocak ayındaki toplantısı öncesinde gerçekleşmesine çalışılacak.”