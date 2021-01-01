  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Maaş müjdesinden sonra "AŞI" müjdesi de Fuat Oktay'dan

» »
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kıbrıs Türklerine ‘aşı’ müjdesi
Maaş müjdesinden sonra "AŞI" müjdesi de Fuat Oktay'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Türkiye’ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısının, aynı çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC’ye de gönderileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC halkının yeni yılını kutlarken, Türkiye’den KKTC’ye gönderilecek Kovid-19 aşılarıyla ilgili müjdeyi de verdi. Oktay, “Sevgili Kıbrıs Türkü kardeşlerim, Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ve KKTC’de Kovid-19 nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı 2020’yi geride bırakırken, başta sağlık olmak üzere, beraberinde pek çok güzelliği beraberinde getireceğine inandığım 2021’i karşılıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu vesile ile 2021’in ilk müjdesini de Kıbrıs Türkleriyle paylaşan Oktay, açıklamasında, “Pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye’ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısı, aynı çerçevede KKTC’deki sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC’ye de gönderilecektir.” ifadelerini kullandı.

Oktay, “2021’in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması temennisiyle, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum.” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Bilim İnsanları Koronavirüs Teşhisini 10 Saniyeye Düşüren Tanı Sistemi Geliştirdi31 Aralık 2020 Perşembe 20:30
  • Kovid-19'un Umudu "MRNA Teknolojisi" Birçok Hastalığın Tedavisi İçin Gelecek Vadediyor31 Aralık 2020 Perşembe 20:00
  • Kovid-19 Aşısının Türkiye'de Uygulanabilmesine Yönelik Süreç Başladı31 Aralık 2020 Perşembe 19:30
  • BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin'den korkutan açıklama31 Aralık 2020 Perşembe 14:50
  • Türk Bilim İnsanları Koronavirüs Teşhisini 10 Saniyeye Düşüren Tanı Sistemi Geliştirdi31 Aralık 2020 Perşembe 14:30
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 83 Milyon 68 Bini Geçti31 Aralık 2020 Perşembe 14:10
  • Koronavirüs Şiddetli Psikoza Neden Oluyor!31 Aralık 2020 Perşembe 13:50
  • Erkekler İçin Doğum Kontrol Hapı Geliyor31 Aralık 2020 Perşembe 13:30
  • Grip Aşılarıyla İlgili Yeni Açıklama: Eczanelerde Ücretsiz Verilecek31 Aralık 2020 Perşembe 11:06
  • Salgına Karşı Yeni Tedbirler Bugün Uygulamaya Girdi31 Aralık 2020 Perşembe 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti