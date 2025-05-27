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Macron, eşinin kendisine tokat attığı iddia edilen görüntülere yanıt verdi

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Macron, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Vietnam'da uçaktan inmeden önce eşi First Lady Brigitte Macron'un kendisine 'tokat' attığı görülmüştü. Fransız Cumhurbaşkanı bu görüntülere ilişkin konuştu ve "Eşimle atışıyorduk, şakalaşıyorduk, ben şaşırdım
Macron, eşinin kendisine tokat attığı iddia edilen görüntülere yanıt verdi

Associated Press'in kamerasına yansıyan görüntülerde, Brigitte Macron'un eşine makam uçağının kapısında tokat attığı görülüyordu. Kameraları fark eden Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verirken, ikili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmediği görülmüştü.

Dün, dünya basının gündemine oturan bu görüntülere, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yanıt geldi.

"ATIŞIYORDUK, ŞAKALAŞIYORDUK"

Gazetecilerin bu konudaki sorusuna yanıtlaya Macron, "Eşimle atışıyorduk, şakalaşıyorduk, ben şaşırdım" dedi. Macron muhabirlere, "Şimdi bu bir tür gezegensel felakete dönüştü ve hatta bazıları teoriler bile üretiyor" ifadelerini kullandı.

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