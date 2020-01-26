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Mağusa Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu oldu

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Mağusa Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu oldu
Mağusa Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu oldu

Başhekim Kalfaoğlu sosyal medyadan hedeflerini de açıkladı.

İşte o açıklama;

23 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı olarak , Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi olarak yeni görevime başlamış bulunmaktayım. Hastanede verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hotelcilik hizmetlerini geliştirmek, tanı ve tadavide hastanemizi güçlendirmek, yeni bölümler açarak hastaneyi 3. basamak sağlık hizmeti verebilecek donanım ve yeteneğe kavuşturmak için ekibimle beraber çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Doktor arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte halkımızın da desteği ile güçlü, güvenli, temiz ve iyi hizmet veren bir hastaneyi Mağusa’ya kazandırmak için elimizden geleni yapacağız.

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