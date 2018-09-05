Mağusa Festivali'nde Carmına Burana büyüledi

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22. düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam dünyaca ünlü bir eser olan Carmina Burana, Salamis Antik Tiyatro’da seyircinin karşına çıktı.
Dünyaca ünlü eser Carmina Burana’ya halkın ilgisi oldukça yoğundu. KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’da gelenler arasındaydı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu Carmina Burana eserlerini senledirirken izleyenleri adeta büyüledi.
Gecenin sonunda Salamis Antik Tiyatro’da Carmina Burana rüzgarı esti, dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışladılar.
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