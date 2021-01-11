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Mağusa Gençlik Birliği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

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Mağusa Gençlik Birliği (MGB) ilk genel kurulunu önceki gün gerçekleştirdi. Başkanlığa Oğuz Ufuk Haksever getirildi.
Mağusa Gençlik Birliği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

 
Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, Birliğin “gençleri ortak bir çatı altında birleştirecek, yeni, özgür, bağımsız ve dinamik” bir oluşum olacağı belirtildi.

Açıklamada, “Mağusa Gençlik Birliği (MGB) olarak cinsiyet, dinî inanç, siyasi görüş, cinsel yönelim ve ekonomik düzey farklılıklarımızı gözetmeksizin bir araya gelebileceğimiz ortak bir çatı altında sesimizi duyurmayı;  gerek akademik, gerekse sosyal ve kültürel anlamda eğitim ve gelişimimize katkıda bulunacak faaliyetler yürütmeyi ve birlik içinde çalışarak aramızda oluşacak dayanışma temellerini aşılamayı en büyük hedeflerimiz olarak görmekteyiz” dedi. 

Mağusa Gençlik Birliği altında gençlere “gelişimlerine ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunacak projeler ve etkinlikler” sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Birliğin, 9 Ocak’ta düzenlediği ilk genel kurulunda yönetim, denetim ve disiplin kurulunda görev alacak isimler belirlendi. Kurullar şöyle:

Yönetim Kurulu
1.    Başkan - Oğuz Ufuk Haksever
2.    Başkan Yardımcısı - Fatma Dalokay
3.    Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü - Rüya Özkaya
4.    Sayman - Hasan Alp Tuncay
5.    Dernek Koordinatörü - Ardıç Taşcıoğlu
6.    Sosyal Destek Sekreteri - Buse Özkan
7.    Etkinlik Sekreteri - Süleyman Rebge
8.    Dış İlişkiler Sekreteri - Ali Furkan Çetiner
9.    Akademi (Eğitim) Sekreteri - Nesrin Yüceulaş
10.   Bütçe Sekreteri - Ergün Köseoğlu
11.   Örgütlenme Sekreteri - Naziyet Erbulak
12.   Yedek Üye - Tibet Aylanç
13.   Yedek Üye - Aysel Erkanlı
14.   Yedek Üye - Görkem Akilhoca

Disiplin Kurulu
1.    Başkan - İmge Saner
2.    Üye - Cantuğ Çavuşoğlu
3.    Üye - Faruk Sertbay
4.    Yedek Üye - Gamze Gül
5.    Yedek Üye - Can Kaptanoğlu
 
Denetim Kurulu
1.    Başkan - Eren Aktaş
2.    Üye - Aslıhan Çağın
3.    Üye - Mert Çaltinoğlu
4.    Yedek Üye - Erol Kavaz
5.    Yedek Üye - Ayten Çelebi
 
Açıklamada, üyelikler ve dernek hakkında daha detaylı bilginin @magusagenclikbirligi Instagram ve Facebook hesaplarında sunulduğu kaydedildi.

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