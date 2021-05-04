  • BIST 1.425
  • Altın 477,554
  • Dolar 8,3227
  • Euro 9,9976
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

Mağusa Gençlik Birliği, Öğrencilere Ödenmeyen Bursların Ödenmesi Ve Düzenli Ödeme Sistemine Geçilmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

» »
Birlikten yapılan açıklamada, burs sisteminin sorunlu olduğu, ülke gençlerinin ve ailelerinin mağdur bırakıldığı ve aksaklıklara devletin bir çare üretmediği savunuldu.
Mağusa Gençlik Birliği, Öğrencilere Ödenmeyen Bursların Ödenmesi Ve Düzenli Ödeme Sistemine Geçilmesi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

Mağusa Gençlik Birliği (MGB), öğrenci burslarının son 4 aydır ödenmediği gerekçesiyle, ödenmemiş bursların ödenmesi ve Burs Tüzüğü uyarınca tüm bursların her ay belirtilen aralıklarda düzenli şekilde öğrencilere aktarılması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, burs sisteminin sorunlu olduğu, ülke gençlerinin ve ailelerinin mağdur bırakıldığı ve aksaklıklara devletin bir çare üretmediği savunuldu.

Açıklamada, gençlerin farklı platformlarda bursların son 4 aydır ödenmediği konusunda seslerini duyurmaya çalıştıkları belirtilerek, yetkililerden söz konusu aksaklıkların giderilmesi talep edildi.

Birlik olarak sürecin takipçisi olacakları vurgulanan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“MGB olarak talebimiz gerek Milli Eğitim, gerekse Maliye Bakanlığı yetkilerinin görevlerini en hızlı şekilde yerine getirmeleri ve olabilecek en kısa zamanda öğrencilerin geriye dönük eksik kalan tüm burslarını yatırarak bu mağduriyete bir son vermeleridir. Ayrıca bir diğer çağrımız ise bundan sonraki eğitim dönemlerinde de sistemli bir ödeme düzenine geçilmesi ve Burs Tüzüğü uyarınca tüm bursların her ay belirtilen aralıklarda düzenli şekilde öğrencilere ödenerek daha fazla mağduriyete sebep olunmamasıdır. “

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.04 Mayıs 2021 Salı 13:10
  • KTTB'DEN Dünya Astım Günü mesajı04 Mayıs 2021 Salı 13:03
  • Apartman boşluğundaki şezlongu, halıyı ve ayakkabıları alanlara tutuklama!04 Mayıs 2021 Salı 12:55
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye yasal işlem04 Mayıs 2021 Salı 12:46
  • Maraton Geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağışlandı04 Mayıs 2021 Salı 12:06
  • İskele Ticaret Lisesi Turizm Bölümü Dersliklerinin Temeli Atıldı04 Mayıs 2021 Salı 11:40
  • RES-BİR, Pazar günleri kapanmanın bulaşı arttırdığını savunarak açılım talep etti04 Mayıs 2021 Salı 11:30
  • GÜÇ-SEN:Personel eksikliği giderilmelidir04 Mayıs 2021 Salı 11:25
  • Acil 0 (+) kan aranıyor04 Mayıs 2021 Salı 11:01
  • Sol Hareket: Kongre Sol Hareket'in Olunca İzin Vermiyorlar04 Mayıs 2021 Salı 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti