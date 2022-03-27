  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, DAÜ Turizm Fakültesi Ev Sahipliğinde “Mutfak Atölyesi” Etkinliği Düzenledi

» »
Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, DAÜ Turizm Fakültesi Ev Sahipliğinde “Mutfak Atölyesi” Etkinliği Düzenledi
Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, DAÜ Turizm Fakültesi Ev Sahipliğinde “Mutfak Atölyesi” Etkinliği Düzenledi

“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nedeniyle  Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde “Mutfak Atölyesi” etkinliği düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi özel gereksinimli bireylerle birlikte pizza yaptı.  Pişirilen pizzalar hep birlikte yenildi.

Etkinliğin sonunda Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı tarafından DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğr. Gör. Mine Adalıer’e teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

Aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından merkez sorumluları, stajyerler ve fakülte asistanlarına birer teşekkür belgesi sunuldu. Atölye katılımcılarına ise katılım belgesi ile üzerlerinde isimleri yazılı olan tahta kaşıklar hediye edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Naimoğulları Güven Tazeledi27 Mart 2022 Pazar 12:58
  • CTP: Bu Tasarılar Reform Değil, Ancak Kaos Yaratır27 Mart 2022 Pazar 11:22
  • Bu tasarılar reform değil, ancak kaos yaratır27 Mart 2022 Pazar 11:08
  • Ceset 23 Yaşında Bir Gence Ait Çıktı27 Mart 2022 Pazar 10:52
  • Alayköy'de Ani Ölüm27 Mart 2022 Pazar 10:48
  • Dört İncir İki de Üzüm Türü İçin Tescil Başvurusu Kabul Edildi27 Mart 2022 Pazar 10:35
  • Tatar: Kadınlarımızı Muhtarlık Adaylığında Daha Fazla Görmek İstiyoruz27 Mart 2022 Pazar 10:23
  • Meclis Yarın Toplanacak27 Mart 2022 Pazar 10:19
  • Mimarlar Odası Başkanlığına Kozan Uzunoğlu Seçildi27 Mart 2022 Pazar 10:14
  • Yaz Saati Uygulaması Başladı27 Mart 2022 Pazar 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti