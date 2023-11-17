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Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne katkı

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Mağusa Spor Akademisi Derneği, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne mali yardımda bulundu.
Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne katkı

Mağusa Spor Akademisi Derneği, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne mali yardımda bulundu. Şampiyon Melekler adına orta eğitim kampüs yapımı için büyük bir çaba içerisine giren dernek adına çeki Genel Sekreteri Osman Akın teslim aldı.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI SÜRDÜRMELİYİZ”

Yardım çekini Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı ve Voleybol kız takımları adına derneğe teslim ettiğini vurgulayan Başkan Ahmet Ogan, toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi adına bu adımı attıklarını söyledi. Ogan, derneğin Gazimağusa’da yapılması için düğmeye bastığı okul için katkı koyduklarını belirterek kaybedilen evlatlarımız arasında akademimizde voleybol oynayan 5 evladımız olduğunu hatırlatarak, evlatlarımızın anılarının yaşatılması için gereken her türlü katkı ve desteği vereceklerini, amaçlarının, evlatlarımızın, hocalarımızın ve velilerimizin ismini yaşatmak olduğuna vurgu yaptı.

“HAYAL ETTİĞİMİZ ORTA EĞİTİM KAMPÜSÜ TAMAMLAMAK”

Dernek adına dayanışma çekini teslim alan Osman Akın, özel bir akademi olan Mağusa Spor Akademisi, Başkanı Ahmet Ogan şahsında yönetici ve hocalarına teşekkür ettiğini belirtti. Akın, Mağusa Spor Akademisi’nin toplumsal dayanışmaya verdiği desteğin önemine vurgu yaparken, aileler olarak amaçlarının ülkede hayal edilen orta eğitim kampüsünün tamamlanması ile birlikte kaybettiğimiz çocuklarımız, hocalarımız ve velilerimizin ismini yaşatarak gelecek nesillere önemli bir eser bırakmak istediklerini belirtti.

“Aileler olarak en büyük motivasyonumuz bu yönde” diyen Osman Akın, her şeyi devletten beklemeden ciddi bir bütçe oluşturmak için çalıştıklarını, yapılan ve yapılacak olan yardımlar da hayalin gerçekleşmesine katkı koyulacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.

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