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Mağusa Ticaret Lisesi Yönetimi Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Mağusa Ticaret Lisesi Yönetimi Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti
Mağusa Ticaret Lisesi Yönetimi Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Mağusa Ticaret Lisesi Müdürü Mehmet Erim, Okul Aile Birliği Başkanı Emel Çapkıner ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre’den oluşan bir heyet, Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek çiçek takdim etti ve okulla ilgili taleplerini iletti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Belediye olarak okullarla ilişkilerinin devam ettiğini, pandeminin hafiflemesiyle iş yapmalarının önündeki engelin de kalktığını ifade ederek, okul yönetimine ziyaret için teşekkür etti. Başkan İsmail Arter, Mağusa Ticaret Lisesi’ne Belediyenin yapacağı çalışmaların bundan sonra nasıl olacağını konuşacaklarını, okul yönetimiyle istişare ederek okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Başkan Arter, Belediyenin okullara yaptığı katkının emlak vergilerinin yüzde 15’lik kısmıyla sınıra kalmadığını, fiziki altyapının yanında eğitim konusunda da her türlü katkıyı yapacaklarını ifade etti.

 

Mağusa Ticaret Lisesi Müdürü Mehmet Erim ise, Başkan İsmail Arter’in kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, güzide bir okul olan Mağusa Ticaret Lisesi’nin 155 öğrenci, 29 öğretmen ve idari personeli sayısına sahip olduğunu ifade ederek, okul aile birliği ile koordinasyon halinde okul için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Erim, eksikliklerin olduğu okula Belediyenin yapacağı katkı için ziyarette bulundukları Başkan İsmail Arter’in yapıcı kişiliyle okullarına gereken katkıyı yapacağına emin olduklarını belirtti.

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