Mağusa ve İskele'de uyuşturucu: 4 tutuklu

Dün saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.(E-50) ve Ö.G.(E-42)’nin tasarruflarında toplam 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-46) tutuklamıştır.

Öte yandan yine dün 22:00 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, P.B.(E-20)’nin tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3780 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.