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Mağusa'da 6 araca çarptı, ortalıktan kayboldu!

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Mağusa'da 6 araca çarptı, ortalıktan kayboldu! Sürücü aracını olay yerinde bırakıp ortadan kayboldu.
Mağusa'da 6 araca çarptı, ortalıktan kayboldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, bugün 17:45 sıralarında Gazimağusa'da 28. Tümen Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği meçhul KA 483 plakalı araç sürücüsü, cadde üzerinde seyrettiği sırada önce, o esnada cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Gönül Süzen (K-22) yönetimindeki FJ 557 plakalı araca, ardından yine cadde üzerinde dikkatsizce geri geri seyreden Hacı Karadağ (E-26) yönetimindeki KZ 451 plakalı araca, akabinde yolun sağında park halinde bulunan NR 451 plakalı araca ve yoluna devam ederek cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Yahya Karabulut (E31) yönetimindeki JM 900 plakalı araca çarpıp aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NR 451 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan JF 547 plakalı araca çarptı Kaza mahallinden ayrılan KA 483 plakalı araç sürücüsü aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

GÖRSEL: ARŞİV

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