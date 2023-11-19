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Mağusa’da Ev Açma, Kasti Hasar, Hırsızlık ve  Sahtekarlıkla Para Temini

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Mağusa’da Ev Açma, Kasti Hasar, Hırsızlık ve  Sahtekarlıkla Para Temini
Mağusa’da Ev Açma, Kasti Hasar, Hırsızlık ve  Sahtekarlıkla Para Temini

 2023 yılı Ekim-Kasım ayları içerisinde, Gazimağusa’da, O.Ö.(E-45), Kaliland Bölgesi’nde bulunan yurt dışında yaşayan bir şahsa ait dairenin giriş kapısının kilit kısmını kırıp hasara uğratıp içeriye girdikten sonra kapının kilidini değiştirerek, daire içerisindeki 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet su sebilini çaldıktan sonra sahte davranışla konu daireyi başka bir şahsa 150 Euro karşılığı bir aylığına kiralayıp sahtekarlıkla para temin ettiği ve yine aynı yöntemle henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen başka bir daireye de girerek kilidini değiştirdikten sonra daire içerisinde bulunan 1 adet televizyonu çalıp, sonra söz konusu daireyi  16.000 TL karşılığında iki aylığına başka bir şahsa kiralayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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