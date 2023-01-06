  • BIST 5.256,69
  • Altın 1108.692
  • Dolar 18.7626
  • Euro 19.7263
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Mağusa'da Ev Yangını

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Mağusa'da Ev Yangını

05.01.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Şaziye İsmail Sokak üzerinde bulunan Ahmet Baran YİĞİT’in kalmakta olduğu apartman dairesinin yatak odası içerisinde, muhtemelen yatak üzerinde unutulan faal durumdaki saç kurutma makinesinden çıkan ısının yatak şiltesini tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. 

 

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan muhtelif ev mobilyaları ile giyim eşyaları, ahşap kapılar ve bir adet alüminyum pencere yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ikametgahın tüm duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti03 Ocak 2023 Salı 15:32
  • T.C. Gazimağusa Başkonsolosluğu açılıyor01 Ocak 2023 Pazar 14:54
  • Talih kuşu Mağusa'da...01 Ocak 2023 Pazar 10:22
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu31 Aralık 2022 Cumartesi 10:53
  • Mağusa Gençlik Birliği’nden 2022 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama30 Aralık 2022 Cuma 19:52
  • Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay Çalışanların Yeni Yılını Kutladı30 Aralık 2022 Cuma 18:37
  • Balkona Giren Hırsız Scooteri Çaldı30 Aralık 2022 Cuma 13:52
  • Gazimağusa Belediyesinde görev devir teslim töreni yapıldı29 Aralık 2022 Perşembe 16:24
  • Gaz kaçağı faciasında Polisten İlk Açıklama Geldi29 Aralık 2022 Perşembe 12:13
  • Mağusa'da gaz kaçağı faciası! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı29 Aralık 2022 Perşembe 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti