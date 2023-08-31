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Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Hırsızlık

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Hırsızlık
Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Hırsızlık

30.08.2023 tarihinde, Gazimağusa’da H.A.(E-32)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 300 miligram ağırlığında Metheamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alınmıştır. 

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada,  söz konusu şahsın 17-18.07.2023 tarihlerinde, Gazimağusa’da bir apartmanın merdiven boşluğundan bulunan bir şahsa ait iki adet boş mutfak tüpünü de çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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